Bo morala Von der Leynova spreminjati kontroverzno ime resorja?

Predsednica prihodnje Evropske komisije Ursula von der Leyen je pod vse večjim pritiskom zaradi naziva resorja, ki bo pristojen tudi za migracije in ki se glasi za zaščito evropskega načina življenja. Kritični so med drugim v Evropskem parlamentu, v razprave o tem pa se je danes vključil tudi predsednik aktualne komisije Jean-Claude Juncker.

Na naziv resorja, ki ga je Ursula von der Leyen dodelila nekdanjemu glavnemu govorcu komisije, Grku Margaritisu Schinasu, se vrstijo kritike, med drugim iz Evropskega parlamenta, nekateri članic Unije ter organizacij za zaščito človekovih pravic, češ da odseva ksenofobno retoriko, ki jo uporabljajo skrajno desne skupine.

"Sprejeti tiste, ki pridejo od daleč, je del evropskega načina življenja"

V zvezi s tem se je danes oglasil predsednik komisije Jean-Claude Juncker. "Ni mi všeč ideja, da evropski način življenja nasprotuje migracijam," je povedal za portal Euronews. "Sprejeti tiste, ki pridejo od daleč, je del evropskega načina življenja," je dodal.

Juncker naj bi po poročanju Euronews dejal še, da bi moral biti naziv natančnejši. Ena izmed tiskovnih predstavnic komisije sicer danes v teh izjavah ni želela videti kritike, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pritiski za spremembo

Zaradi pritiskov, predvsem tistih v Evropskem parlamentu, ki bo zaslišal komisarske kandidate, so se pojavila ugibanja, ali bo prihodnja predsednica komisije ta naziv spremenila.

V njeni Evropski ljudski stranki (EPP), ki ji pripadata tudi Schinas in Juncker, do naziva ne želijo biti kritični, a so zamenjavo naziva terjale vse tri druge glavne politične skupine v Evropskem parlamentu - socialisti, liberalci in Zeleni.

Kot so danes sporočili iz politične skupine Zelenih, je večina predsednikov odborov v Evropskem parlamentu na pobudo njihove poslanke, predsednice odbora za promet in turizem, Karime Delli glasovala za to, da von der Leynova spremeni sporni naziv.

Pri tem so dodali, da je predsednik konference predsednikov odborov, Italijan in član EPP Antonio Tajani, sicer danes sporočil, da temu glasovanju pred konferenco predsednikov odborov ne gre pripisovati prevelikega pomena. Ta konferenca bo potekala 19. septembra, nanjo pa so povabili tudi von der Leynovo.