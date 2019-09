Albanijo stresel močan potres

Potres je ponekod prekinil električno napeljavo, prekinjene so telefonske linije, porušilo se je več hiš, nekaj ljudi so evakuirali. Medtem poročil o morebitnih smrtnih žrtvah na obrambnem ministrstvu nimajo. Kakih 20 ljudi je pomoč poiskalo zaradi lažjih poškodb, ki so bile posledica padajočih predmetov ali rušenja zidov, nekateri so se tudi močno razburili, so povedali.

Obseg škode še ocenjujejo, šlo pa je za najmočnejši potres v državi v zadnjih 20 do 30 letih.