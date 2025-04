Za okoli 60 držav in EU so danes začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Za EU je stopnja dodatnih carin po novem 20-odstotna. Carine za uvoz iz Kitajske pa skupaj z že predhodno uveljavljenimi po novem znašajo kar 104 odstotke. Nemški finančni minister Jörg Kukies je zaskrbljen, da bodo Nemčija in druge države zaradi carin zdrsnile v recesijo.

9.45 Evropski indeksi po uveljavitvi dodatnih ameriških carin s padci

Indeksi na evropskih borzah so se po torkovem odboju, ki je sledil večdnevnim občutnim padcem, danes znova spustili pod gladino.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je trenutno na 2,40 odstotka nižji ravni kot ob koncu trgovanja v torek.

Londonski indeks FTSE 100 je 2,15 odstotka pod izhodiščem, pariški CAC 40 pa 2,69 odstotka pod njim. Frankfurtski DAX je ob začetku trgovanja padel 2,34 odstotka pod gladino. Milanski indeks FTSE MIB izgublja 2,09 odstotka in dunajski ATX 1,72 odstotka. Züriški SMI medtem pada po 1,67-odstotni stopnji.

Tečaj evra se zvišuje. Na borzi v Frankfurtu je treba trenutno za en evro odšteti 1,1067 dolarja, kar je odstotek več kot v torek.

Tudi azijske borze so sklenile večinoma v rdečem. Tokijski indeks Nikkei 225 je izgubil 3,93 odstotka. Šanghajski osrednji indeks je končal 1,31 odstotka nižje, hongkonški Hang Seng pa je trenutno 0,31 odstotka pod gladino. Seulski Kospi je izgubil 1,74 odstotka, singapurski STI pa se je znižal za 2,48 odstotka. Avstralski All Ordinaries je šel navzdol za 1,85 odstotka, tajvanski FTSE TWSE pa za pet odstotkov.

9.20 Nemški finančni minister: Nemčiji grozi nova recesija

Nemčiji zaradi trgovinskih napetosti grozi nova recesija, je po uvedbi dodatnih Trumpovih carin opozoril nemški finančni minister Jörg Kukies.

"Morebitni trgovinski konflikt povečuje tveganje recesije, o tem ni dvoma," je Kukies zjutraj izjavil za radio Deutschlandfunk.

Nemčija že trpi posledice dveh zaporednih let recesije, tretje zaporedno krčenje gospodarske aktivnosti leta 2025 pa bi pomenilo zgodovinsko dolg padec za največje evropsko gospodarstvo.

Kot še poroča Reuters, se na nemškem gospodarskem inštitutu pripravljajo znižati napoved rasti za leto 2025 na le 0,1 odstotka – in to po ocenah, ki še ne vključujejo zadnjih carin pod Trumpovo administracijo.

8.40 Azijske borze po uveljavitvi dodatnih ameriških carin v rdečem

Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, nazadoval za 3,56 odstotka na 31.836,49 točke.

Znižal se je tudi indeks borze v Sydneyju All Ordinaries, in sicer za 1,85 odstotka. V Seulu je osrednji borzni indeks Kospi izgubil 1,77 odstotka, tečaji delnic na Tajvanu pa so v povprečju padli za pet odstotkov. V Singapurju je indeks STI 2,35 odstotka nižje kot v torek.

Trgovanje na kitajskih borzah je medtem neenotno. V Hongkongu je šel indeks Hang Seng doslej navzdol za 0,68 odstotka, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite 0,72 odstotka nad izhodiščem.

Na valutnem trgu je vrednost dolarja glede na vrednost japonskega jena in švicarskega franka, ki veljata za bolj zanesljivi valuti v negotovih časih, nazadovala, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

6.15 V veljavo še dodatne ameriške carine

Potem ko so v soboto za večino držav in ozemelj po svetu, tudi EU, začele veljati desetodstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, so danes – ob polnoči po lokalnem času v Washingtonu – za izbrano skupino zunanjetrgovinskih partneric, ki po prepričanju Trumpa in njegove administracije v zunanji trgovini najbolj izkoriščajo ZDA, začele veljati še dodatne višje carinske stopnje.

Najvišje so ZDA uvedla za Kitajsko – po 20-odstotnih, uvedenih marca, bi se te danes morale zvišati še za 34 odstotkov, a ker se je Kitajska odzvala s 34-odstotnimi carinami na ameriško blago, jih je Trump dvignil še za 50 odstotkov. Skupno tako od danes znašajo kar 104 odstotke.

Želijo si pogajanj

Ukrep je močno pretresel in osupel svet. Čeprav je Trump carine označil za vzajemne, se vrstijo opozorila, da nimajo ničesar z vzajemnostjo. Carinske stopnje so daleč od povprečnih carinskih stopenj na ameriški uvoz in predstavljajo preprosto delež primanjkljaja v blagovni menjavi ZDA s posamezno partnerico v skupnem uvozu iz te partnerice.

Kljub šoku in razburjenju je večina ameriških zunanjetrgovinskih partneric, to velja tudi za EU, izrazila željo po pogajanjih in izogibanju nadaljnji eskalaciji trgovinske vojne.

Izjema je Kitajska, carine v višini 25 odstotkov na nekatere ameriške avtomobile je napovedala tudi Kanada.

Sektorske carine

ZDA so doslej že uvedle tudi več tako imenovanih sektorskih carin. Med drugim so tako sredi marca začele veljati 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, prejšnji teden pa dodatne 25-odstotne carine za avtomobile. Za to blago nove Trumpove carine ne veljajo. Prav tako za zdaj ne veljajo za farmacevtske izdelke, baker, čipe, les, zlato, energijo in nekatere rudnine, ki niso na voljo v ZDA.

O prvem naboru protiukrepov na dodatne carine na jeklo in aluminij bodo danes odločale članice EU. Evropska komisija predlaga do 25-odstotne dodatne carine na nabor kmetijskih in industrijskih izdelkov v vrednosti več kot 20 milijard evrov. Po današnjem odločanju bi del ukrepov začel veljati sredi aprila, del pa sredi maja.

Na gospodarskem ministrstvu ne napovedujejo, kako bo glasovala Slovenija. So pa spomnili, da država podpira prizadevanja komisije in ceni, da v trenutnem položaju ni podlegla želji po prehitrem odzivu.