Zlatorog že skoraj 200 let nastaja le iz slovenskega hmelja

V začetku avgusta je bil v Braslovčah že 56. tradicionalni dan hmeljarjev. S hmeljarji je kot vsako leto praznovala tudi Pivovarna Laško, ki je svoj ponos na slovenski hmelj izkazala z Laško godbo in mažoretkami, skupaj so povzdignili čustva gledalcev in praznično atmosfero na glavnem trgu Braslovč. Pivovarna Laško je že skoraj dve stoletji neločljivo povezana z dnevom hmeljarjev v Braslovčah, saj okus, po katerem slovi Zlatorog, prihaja naravnost iz domačega hmelja, ki so ga začeli obirati takoj po prazničnem odprtju sezone obiranja.

Tudi letos se je skozi Braslovče vila s svežim hmeljem okrašena povorka. V povorki so sodelovali konjeniki praporščaki, hmeljarski starešine in princese. Videli smo starodobne traktorje z vozovi, na katerih so na unikaten in duhovit način predstavili opravila, ki spremljajo obiranje hmelja. Predstavili so stare, že skoraj pozabljene običaje in tudi te, ki živijo še danes.

Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško.