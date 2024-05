Zaradi praznika svetega Rešenja telesa in krvi, imenovanega tudi telovo, ki je v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, bo v naslednjih dneh promet čez Slovenijo močno povečan. Največ gneče bo iz smeri Karavank proti Primorski, pred začetkom vikenda opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Dnevnim migrantom se bodo na poti v službo in nazaj pridružili turisti. V Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem je danes zaradi krščanskega praznika svetega Rešenja telesa in krvi dela prost dan, zato se bo marsikdo odpravil proti morju. Največ gneče bo tako od Karavank proti Primorski.

Danes pričakujemo izredno visoko gostoto prometa, zato ne bo odveč prošnja v več EU jezikih‼️



Reševalni pas REŠUJE ŽIVLJENJA ‼️

Že čez minuto, lahko ura začne odštevati tebi, zato ↖️🚓🚑🚒↗️ #LevoDesno ob VSAKEM ZASTOJU NA AVTOCESTI ALI HITRI CESTI 🙏 pic.twitter.com/VibjTD6z2S — Reševalni Pas (@ResevalniPas) May 30, 2024

Na pot se zato odpravite prej kot običajno, pred tem pa preverite, kakšno je stanje na cestah, svetujejo na Darsu.

Na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko že nastajajo zastoji.

V nedeljo in ponedeljek se bodo dopustniki vračali domov, zato bo promet povečan v obratni smeri, opozarja prometnoinfromativni center.