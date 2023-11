Zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta, zastoji tudi proti Ljubljani

Zaradi prometne nesreče je med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaprta štajerska avtocesta. Zaprt je tudi uvoz Lukovica proti Mariboru, obvešča prometno-informacijski center. Obvoz je možen po vzporedni cesti med Lukovico in Blagovico ali med Krtino in Blagovico.

Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko pred delovno zaporo proti Ljubljani, kjer je zamuda približno od 30 do 40 minut. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Unec-Vrhnika, kjer je pred Vrhniko že nastal zastoj. Obvoz je možen tudi preko Rakitne.

Promet je oviran na cesti Ljubljana-Kočevje med Malimi in Velikimi Laščami.

Popolne zapore zaradi poplav in zemeljskih plazov so na cestah Most na Soči-Tolmin pri Modreju, Laško-Šentjur v Laškem na Trubarjevem nabrežju, Grgelj-Fara na več odsekih, Rateče-Planica, Ptuj-Zavrč in prelaz Korensko sedlo na avstrijski strani.

Na cesti čez prelaz Vršič je obvezna zimska oprema.

Na cesti Železniki-Most na Soči med Knežo in Podbrdom je prepovedan promet za tovorna vozila.

Do 6. novembra bo zaradi del pri Topolšici zaprta cesta Šentvid-Šoštanj. Prehajanje skozi zaporo bo omogočeno med 6. in 8. uro ter med 13. in 15. uro.

Na primorski avtocesti bo na odseku Logatec-Vrhnika proti Ljubljani predvidoma do 20. ure zaprt vozni pas.

Vse do začetka naslednjega tedna se obeta zelo nestanovitno slabo vreme z dežjem, vetrom, snegom na višje ležečih predelih, razlivanjem voda in plazovi. Priporoča se spremljanje napovedi in vseh opozoril, saj se lahko prevoznosti na cestah hitro spremenijo oziroma pride do zapor.