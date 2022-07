Zaradi zamude pri diagnosticiranju raka 77 tisoč evrov odškodnine

Ker se je bolnikovo zdravstveno stanje iz dneva v dan slabšalo, je poiskal pomoč v zasebni ordinaciji, od tam pa so ga pod nujno poslali na Golnik. Tam so mu poleti 2013 sporočili, da ima pljučnega raka v zadnjem stadiju. Nekaj mesecev kasneje je umrl.

Ker se je bolnikovo zdravstveno stanje iz dneva v dan slabšalo, je poiskal pomoč v zasebni ordinaciji, od tam pa so ga pod nujno poslali na Golnik. Tam so mu poleti 2013 sporočili, da ima pljučnega raka v zadnjem stadiju. Nekaj mesecev kasneje je umrl. Foto: Guliverimage

Novogoriško okrožno sodišče je razsodilo, da je enoletna zamuda pri diagnosticiranju raka na pljučih v šempetrski bolnišnici bistveno zmanjšala možnosti za bolnikovo preživetje oz. da so strokovne nedoslednosti privedle do za bolnika prepozne postavitve diagnoze raka na pljučih. Svojcem bo bolnišnica morala plačati 77 tisoč evrov odškodnine, poročajo mediji.

Dogajanje sega v poletje 2012, ko je 56-letnik poiskal pomoč v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Novi Gorici, ker ni prišel do sape in je težko dihal. Pulmolog Damjan Birtič je posumil, da bi pri odkriti približno pet centimetrov veliki buli lahko šlo za pljučnega raka, vendar naj bi zdravil le vnetni pojav in bolniku predpisoval antibiotike, so danes spomnili Delo ter Slovenske in Primorske novice.

"Ravnali so nestrokovno in protipravno"

Družina pokojnega je nato vložila odškodninsko tožbo proti bolnišnici in zavarovalnici, pri kateri ima bolnišnica zavarovano odgovornost. Sodišče je zdaj presodilo, da je družina upravičena do odškodnine, ki skupaj s stroški zastopanja in pravdnimi stroški ter obrestmi od leta 2015 znaša skoraj 77 tisoč evrov.

Novogoriška okrožna sodnica Silvana Pavlin Kuščer je ob tem po poročanju časnikov ugotovila, da so v bolnišnici storili neopravičljivo strokovno napako. "Ravnali so nestrokovno in protipravno s tem, ko dokončna diagnostika zdravnikov specialistov bolnišnice dr. Franca Derganca ni bila izpeljana, in tako niso niti potrdili niti ovrgli malignega procesa desnih pljuč. Posledično končna diagnoza pljučni rak ni bila postavljena, kljub obstoju suma nanj že v juliju 2012," je po poročanju časnikov v sodbi poudarila sodnica.

Najverjetneje tudi daljše preživetje

Kot strokovnjaki na področju medicine bi po mnenju sodnice morali ob vztrajanju težav pokojnega, dolgoletnega kadilca in bolnika s tako spremenjenimi pljuči, pomisliti tudi na možnost razvoja pljučnega karcinoma. Hitreje postavljena diagnoza bi pokojniku omogočila širši spekter potrebnih terapevtskih posegov in najverjetneje tudi daljše preživetje, je še zapisala v sodbi.

Birtič je bil marca 2019 sicer oproščen obtožbe glede storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti, a je nato koprsko višje sodišče sodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.