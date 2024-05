V Sloveniji bodo letos v okviru globalnega festivala Jane's Walk ponovno potekali pomladni urbani sprehodi. Čeprav globalni festival poteka prvi majski vikend, bodo v Sloveniji zaradi prvomajskih počitnic sprehodi, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in poudarjajo njen pomen za vitalnost mest, izvedeni od 6. do 15. maja.

Kot so sporočili z inštituta za politike prostora, bo v prihodnjih dveh tednih v sedmih mestih potekalo devet urbanih sprehodov. Sprehajalci se jih bodo lahko udeležili v Tolminu, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Slovenj Gradcu, Sežani in Kamniku. Podroben seznam sprehodov je na voljo na spletnih straneh inštituta.

Urbani sprehodi Jane's Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora.

Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko ter spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se dnevno spopadajo stanovalci, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

Spodbujanje lokalnega gospodarstva

Kot poudarjajo organizatorji, dobra hodljivost mest oziroma prijaznost mestnega okolja za pešačenje zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije.

Pobuda za urbane sprehode Jane's Walk je zrasla leta 2007 v Torontu, po svetu pa se širi od leta 2009. V Sloveniji je od leta 2011 v 43 mestih potekalo že 216 sprehodov, ki se jih je udeležilo okoli 4100 sprehajalcev.