Z nožem oropal trgovino v Kamniku, iščejo moškega srednjih let

Policisti še vedno iščejo roparja, ki je včeraj zvečer v eni od trgovin v Kamniku z nožem zahteval denar. Če kdo karkoli ve o dogodku, lahko to sporoči na številko 112, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije na številko 080 1200.

"Včeraj, okoli 19.30, smo bili obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na Ljubljanski cesti v Kamniku. Po prvih podatkih je do zdaj neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbencev z nožem v roki zahteval denar," so v sporočilu za medije zapisali pri Policijski upravi Ljubljana.

Pobegnil peš, star je med 50 in 60 let

Moški je ukradel nekaj bankovcev in iz trgovine pobegnil peš, so še sporočili iz policije.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca.

Iščejo moškega, starega med 50 in 60 let. Visok je med 180 in 190 centimetri. Oblečen je bil v temna oblačila.