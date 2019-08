Vreme: več oblačnosti, popoldne nas čakajo poletne temperature #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v četrtek bo delno jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države nastajale plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v četrtek, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo mogoča kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Krajevne plohe in nevihte tudi v petek in soboto

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo v petek zapihala šibka burja, ki bo v soboto ponehala.