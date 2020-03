Mrzlo bo, Arso izdal opozorilo zaradi močnega vetra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temperature bodo danes in v prihodnjih dneh bistveno nižje, kot smo jih bili vajeni v preteklih nekaj tednih. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 4 do 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 12. Prihodnji teden bo z izjemo ponedeljka še hladneje. Danes bo v večjem delu države tudi močno pihalo, Agencija za okolje RS je zaradi vetra izdala tudi rumeno opozorilo.