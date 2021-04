Vreme: deževno bo tudi jutri

Najvišje dnevne temperature bodo od sedem do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do osem, na Goriškem in ob morju okoli deset, najvišje dnevne od devet do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.