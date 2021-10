Vreme: Danes in jutri jasno, zjutraj megla ali nizka oblačnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes dopoldne bo povsod pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo na jugovzhodu nastajala plitva kopasta oblačnost, ki se bo širila proti severu. Burja na Primorskem bo popoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 °C

Jutri dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23 °C.

Foto: Arso

Kakšna bo nedelja in začetek novega tedna?

V nedeljo in ponedeljek bodo na zahodu krajevne padavine, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, večinoma suho bo ob morju, kjer bo pihal jugo. Na vzhodu bo suho in deloma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter, razmeroma toplo bo.