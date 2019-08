Vlada za vpoklic pomožnih policistov

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila angažirati pomožne policiste do konca leta. Potrebujejo jih pri zavarovanju državne meje, in sicer zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ob odsotnosti večjega števila aktivnih policistov, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Ob tem so pojasnili, da se na kopenski schengenski meji med Slovenijo in Hrvaško povečujejo nezakonite migracije, kadrovska zasedenost slovenske policije pa je povprečno 70-odstotna. Hkrati letni dopusti število policistov na policijskih postajah še dodatno zmanjšujejo.

Tudi stanje prometne varnosti se je, glede na število smrtnih žrtev, v primerjavi z lanskim letom poslabšalo. Do 17. junija so tako zabeležili že 52 smrtnih žrtev, v lanskem istem obdobju pa 39.

In vse našteto je po oceni ministrstva za notranje zadeve mogoče izboljšati samo z dolgoročnimi ukrepi in večjo prisotnostjo policistov na kritičnih točkah. Prav tako policija jeseni načrtuje varovanje večjih in zahtevnejših varnostnih dogodkov, med katerimi sta tudi zasedanje vojaškega odbora zveze Nato in akcija VIP Forum 2019, ki bosta potekala septembra 2019 v Ljubljani.

Pričakujejo, da se bo obvladovanje varnostnih izzivov tudi v nadaljevanju leta stopnjevalo, večji pa bo tudi obseg nalog na različnih področjih dela policije. Vlada je zato sprejela sklep, s katerim se lahko preseže zakonsko določeno omejitev vpoklica pomožnih policistov 30 dni.