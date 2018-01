Napoved za konec tedna: povsem spomladansko vreme

Vreme, 27. januar

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v južni in jugozahodni Sloveniji. Na vzhodu se bo dopoldne zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo in nizko oblačnostjo na severovzhodu okoli 4, drugod od 7 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo ponekod v severnih krajih delno jasno, drugod sprva pretežno oblačno, ponekod zjutraj in dopoldne tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost trgala in popoldne se bo, razen ponekod na Primorskem, večinoma razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. V torek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa delno jasno.