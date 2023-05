Društvo za podvodne dejavnosti Bled je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze in v sodelovanju z Ribiško družino Bled, Občino Bled, javnim podjetjem Infrastruktura Bled in Nacionalnim inštitutom za biologijo danes izvedlo 30. čistilno akcijo Blejskega jezera. Iz jezera in z njegovih nabrežij so odstranili za skoraj pol tone odpadkov.