Veličasten posnetek: v objektiv so ujeli milijon pinož #video

V Sloveniji to zimo spet prezimuje velika jata pinož, ptic iz severnih krajev. Kot so danes sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), gre za redek dogodek, ki se zgodi do dvakrat na desetletje. Nazadnje so pinože v velikem številu pri nas prezimovale v zimi 2018/2019.

Pinoža je vrsta ptice iz družine ščinkavcev, ki na območju Evrope gnezdi v Skandinaviji in se čez zimo odseli v južnejše predele Evrope. Na prezimovanju se pogosto združujejo v ogromne jate, ki med preleti kot temni oblaki prekrijejo nebo, so zapisali v društvu.

V letih močnega obroda bukve in smreke lahko take jate po njihovih navedbah opazujemo tudi v Sloveniji. Večji del zime preživijo na istem območju, kjer je žira in storžev v izobilju.

Slovenija gosti milijonsko jato ptic

Tokrat Slovenija gosti milijonsko jato, prejšnjič pa je bilo ptic od dva do pet milijonov. Prva obvestila o večjih jatah, ki so ob večerih letele iz Savinjske doline v smeri Gornjega Grada, so v društvu prejeli kmalu po novem letu. Pozneje so odkrili tudi gozd, v katerem so prenočevale.

Ta je blizu vasi Bočna v občini Gornji Grad. Prejšnjič so ptice izbrale gozd blizu Polšnika v litijski občini.

Iz Evrope največ podatkov o tako velikih jatah sicer prihaja iz Švice.