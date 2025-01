Na spletu je zaživel projekt Pet temeljnih vrednot Slovenije. Pobudniki – podjetniki Jure Knez, Matjaž Čadež in Petra Škarja – z vidnejšimi posamezniki z različnih področij izpostavljajo vrednote, ki vodijo k "ustvarjanju zdrave, povezane in v razvoj usmerjene skupnosti". Projekt je podprla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Začetki projekta segajo v čas, ko je nastajala knjiga Halcom: Pogled v prihodnost ustanovitelja Halcoma in mBillsa Matjaža Čadeža, ki jo je zapisala pisateljica in lastnica založbe 5KA Petra Škarja. Omenjena sta se povezala še s soustanoviteljem Dewesofta in ustanoviteljem Katapulta Juretom Knezom, skupaj pa so prišli do ideje, "kako bi temeljne vrednote lahko povezovale naš narod".

Kaj je prav in kaj narobe

Tako so opredelili pet temeljnih vrednot, ki so znanje spoštovanje, poštenost, medsebojna pomoč, pripadnost in zmernost. "To so temeljna pravila ravnanja v Sloveniji. So smerokaz, kako živeti, kako ločevati med prav in narobe," navajajo na spletni strani projekta. Cilj ustvarjalcev projekta je, da vsak prebivalec države razume, kaj te vrednote predstavljajo, in se z njimi poistoveti, pojasnjujejo.

V širši skupini soustvarjalcev projekta so se omenjenim pridružili še drugi, med njimi psiholog Kristjan Lešnik Musek, nekdanja generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc, antropolog Dan Podjed, psihologinja Nastja Mulej, inženirka Ljupka Vrteva, podjetnik Gregor Rebolj ter psihologinja s področja psihologije uspešnosti in nekdanja vrhunska plavalka Sara Isaković.

Za povezanost brez politike

Izpostavljajo, da projekt nima nikakršnih političnih ambicij, je apolitičen in neideološki, saj navedene vrednote ne razdvajajo, temveč povezujejo. Po njihovih navedbah v ožji in širši skupini soustvarjalcev namenoma ni nobenega politika.

Projekt pa je podprla predsednica republike Nataša Pirc Musar. "S svojo podporo poudarjam pomen temeljnih vrednot, ki nas kot družbo povezujejo in vodijo k uspešnejši prihodnosti. Projekt, ki si prizadeva ozaveščati o teh vrednotah in jih vključiti v izobraževalne ter družbene institucije, je korak k močnejši, povezani in spoštljivi Sloveniji," je Pirc Musar zapisala za spletno stran projekta.

Vrtci in šole naj bodo prve vstopne točke

Želijo si namreč, da bi prodrl tudi v pore drugih področij, kot so politika, gospodarstvo in izobraževanje. Prav v vrtcih in šolah vidijo vstopno točko za utrjevanje teh vrednot. Tako je v nastajanju tudi pilotni projekt, nekatere šole so tudi že izrazile pripravljenost za sodelovanje, v okviru projekta pa bi že najmlajše v družbi seznanjali s temi vrednotami, je za STA pojasnil Jure Knez.

Na spletni strani vabijo vse, da delijo tudi svojo zgodbo ali zgodbo znanca, ki prikazuje, kako živijo te temeljne vrednote. Kot pravi Knez, ne iščejo zgodb o "nekom, ki je rešil svet", ampak zbirajo "drobne stvari iz življenja". Trenutno imajo zbranih že več kot 250 piscev, ki bodo iskali, zapisovali in objavljali pozitivne zgodbe, povezane z vrednotami. "Zgodbe, za katere bi rekli: Tako želim učiti svoje otroke. S tem tudi spodbujamo, da gre naša pozornost v iskanje, opažanje in tudi ustvarjanje pozitivnih odnosov v družbi," so navedli pri projektu.

Projekt so po navedbah njegovih izvajalcev podprli tudi v državnem svetu.