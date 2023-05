Vam sosedje ne dajo miru?

Oglasno sporočilo

Verjetno se vam je že zgodilo, da so vaši sosedi povzročali prekomeren hrup. Pa naj bo to rojstnodnevna zabava, ki se je zavlekla pozno v noč, ali renoviranje stanovanja v nedeljo zjutraj, ko bi vi radi še spali. V tem primeru imate več možnosti, kako ravnati. V nadaljevanju preverite, kako.

KRŠENJE JAVNEGA REDA IN MIRU/GLOBA

Sosedsko pravo opredeljuje stvarnopravni zakonik. Bistvo, ki ga moramo vsi upoštevati, je, da z izvrševanjem svoje lastninske pravice, ki jo imamo na nepremičnini, ne smemo škodovati ali omejevati pravic svojih sosedov. Pa tudi obratno, seveda. V nasprotnem primeru gre za poseganje v izvrševanje lastninske pravice nad nepremičnino našega soseda.

Kršenje javnega reda in miru opredeljuje zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Slednji se uporablja v situacijah, ko nekdo moti javni mir tako, da povzroča prekomerni hrup. Za nadzor nad spoštovanjem določb tega zakona je pristojna policija. Kršenje javnega reda in miru zaradi hrupa je kaznivo dejanje, za kar lahko prejmemo globo v višini med 80 in 200 evri. Če kršenje javnega reda in miru zaradi hrupa povzroči pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so globe še višje. Tudi glasno poslušanje televizije, glasbe ali igranje na instrument ponoči se šteje za kršenje javnega reda in miru, in če sosedje obvestijo policijo, lahko ta preveri, ali je hrup vplival na njihov mir in počitek. Vendar pa policija lahko ukrepa šele po prejemu prijave, zato je najbolje, da se vnaprej dogovorite z vašimi sosedi o času in jakosti vaše dejavnosti. Če povzročitelj hrupa kljub globi in opozorilom še naprej krši javni red in mir, lahko policija izklopi njihovo elektriko, vodo ali plin, vendar le, če to ne vpliva na druge prebivalce.

KAJ LAHKO KOT SOSED STORIMO?

Če vas sosedje motijo s prekomernim hrupom, je najprej v duhu dobrih sosedskih odnosov priporočljivo, da zadevo poskušate urediti s pogovorom. Pomembno je ohraniti mirno in spoštljivo komunikacijo. Včasih se enostavno ne zavedamo, kako glasni smo, zato je lahko potrebno le prijazno opozorilo, da se stvar uredi. Smiselno je preveriti tudi hišni red. Ta je oblikovan z namenom zagotavljanja skupnega sožitja in sobivanja. Čeprav splošna pravila določa že zakon, lahko hišni red vključuje še dodatna, morda celo ostrejša določila, ki jih moramo upoštevati. V primeru, da živimo v večstanovanjskem poslopju, se lahko tako po pomoč obrnemo tudi na upravnika stavbe ali skupnostno upravo, ki lahko posreduje pri reševanju problema.

V nekaterih primerih, če hrup vztraja in krši lokalne predpise, je treba obvestiti pristojne oblasti. Ta bodo ukrepala in zagotovila spoštovanje predpisanih standardov hrupa. Če se obrnemo na policijo, bo ta prišla k sosedom preverit stanje in jih opozorit. V primeru, da nadaljujejo glasno početje, jih bo policija oglobila ali jim izklopila elektriko.

TOŽBA ZA MOTENJE POSESTI ZARADI HRUPA

Lahko pa se odločite tudi za tožbo zaradi motenja posesti, ki jo opredeljuje zakon o varstvu javnega reda in miru. To rešitev uporabimo, ko je ob motenju posestvi zaradi hrupa prišlo tudi do poškodbe ali otežene rabe nepremičnine. Po stvarnopravnem zakoniku mora lastnik med uporabo nepremičnine odpraviti vzroke in prenehati z dejanji, ki lahko ovirajo uporabo drugih sosednjih nepremičnin, povzročajo škodo na drugih nepremičninah ali poslabšujejo bivalne pogoje. Prav tako zakonik prepoveduje ustvarjanje pretiranega hrupa z različnimi napravami brez soglasja drugih in v neprimernem času.

Torej, če zaznate katero od zgoraj opisanih kršitev vaših sosedov, imate možnost vložiti pravno zahtevo. S tožbo lahko zahtevate takojšnjo prekinitev hrupa in prepoved nadaljnjega motenja. V primeru, da je motenje posesti zaradi hrupa privedlo do škode na vaši nepremičnini ali okolici, lahko vložite odškodninsko tožbo za povračilo škode ali denarno nadomestilo.

Skratka, ključno je, da se s tovrstnimi težavami soočamo na primeren način in si prizadevamo za vzpostavitev harmonije v sosedskih odnosih. V primeru, da s sosedom ne najdete skupnega jezika, imate še vedno možnost podati prijavo policiji ali vložiti tožbo zaradi prekomernega hrupa.

