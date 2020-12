Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri nas so v soboto potrdili 830 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je umrlo še 22 bolnikov.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

V Sloveniji so v soboto ob 2.648 opravljenih testih potrdili 830 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 31,3 odstotka. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo 22 bolnikov. Bolnišnično oskrbo po okužbi potrebuje 1.315 bolnikov, od tega se 201 pacient zdravi na intenzivni negi. Iz bolnišnič je bilo odpuščenih 52 bolnikov, kažejo podatki ministrstva za zdravje.

Delež pozitivnih testov, ki je v soboto znašal 31,3 odstotka, je bil višji kot v petek, ko je znašal 28,46 odstotka. V Sloveniji so do zdaj skupaj potrdili 96.311 okužb z novim koronavirusom, od tega so v zadnjem dnevu ob opravljenih 2.648 testih potrdili 830 novih okužb. Za boleznijo covid-19 je v Sloveniji v soboto umrlo še 22 bolnikov, od začetka epidemije pa že 2.063.

Število smrtnih žrtev bolezni covid-19 v državi je številko dva tisoč preseglo v petek. V bolnišnici se po okužbi trenutno zdravi 1.315 bolnikov, kar je 39 več kot dan pred tem. Intenzivno nego potrebuje 201 bolnik, kar je osem več kot v petek. Iz bolnišnic so odpustili 52 bolnikov, kažejo podatki ministrstva za zdravje.