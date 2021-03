V Sloveniji ni več bolezni modrikastega jezika

V Sloveniji je danes začel veljati sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Kljub temu se bo cepljenje proti bolezni izvajalo še naprej, so danes sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Uprava je sklep objavila v uradnem listu, z njim pa se je z današnjim dnem ukinilo območje z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika in vsi ukrepi v povezavi s tem. "V praksi to pomeni, da je z današnjim dnem Slovenija prosta bolezni modrikastega jezika," so zapisali po navedbah STA.

Premiki dovzetnih živali iz Slovenije v druge države članice bodo odslej potekali brez omejitev v povezavi s to boleznijo. Prav tako je prenehal veljati sporazum z Avstrijo glede premikov cepljenih živali iz Slovenije v Avstrijo, so pojasnili.

Pri vnosu goveda in drobnice iz držav članic, kjer še vedno veljajo omejitve zaradi bolezni modrikastega jezika, pa bo treba še naprej striktno upoštevati predpisane pogoje, so opozorili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči so nedovzetni. Značilne za bolezen so spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic. Človek ni dovzeten za bolezen modrikastega jezika. (STA)

Prvi primer odkrili leta 2015

V Sloveniji so prvi primer bolezni odkrili novembra 2015. Našli so ga v gospodarstvu z govedom na severovzhodu Slovenije v občini Kuzma. Avgusta 2016 so potrdili bolezen pri ovcah, in sicer na območju občine Ilirska Bistrica. Skupno je bilo v potrjenih 27 izbruhov bolezni, 13 pri govedu in 14 pri ovcah, zadnji je bil potrjen novembra 2016, še poroča STA.