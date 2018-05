V naslednjih dneh vsak dan vsaj kakšna kaplja

Pred nami je obdobje nestanovitnega vremena, ki bo vsak dan prinesel vsaj kakšno ploho, kažejo napovedi Agencije RS za okolje (Arso). Naslednjih deset dni vreme zato ne bo naklonjeno sušenju sena, so vremenoslovci napoved prakitčno opisali.

Objavili so napoved verjetnosti dežja do prihodnjega tedna in na vreme, kakršno nas je razvajalo med prazniki, lahko za nekaj časa pozabimo.

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija Jutri bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo že v dopoldanskem času možne krajevne padavine, popoldne pa bo po vsej državi verjetnost za plohe in nevihte znatna. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Sploh v severozahodni Sloveniji bo najbrž deževalo prav vsak dan. Najmanj možnosti za dež je na jugovzhodu.