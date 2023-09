V Maxi gourmet marketu v Ljubljani odprli prvo trgovino Lindt v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Na navdušenje vseh ljubiteljev čokolade se je v Maxi gourmet marketu v Ljubljani uradno odprla prva Lindt trgovina v Sloveniji. Na otvoritvi so poleg predstavnikov Lindta in Mercatorja svoje brbončice razvajali tudi Danica Lovenjak, Tjaša Kokalj Jerala, Nika Urbas, Nataša Mernik, Sara Tatalovič, Alenka Trogrlič in drugi.

Trgovina ponuja široko paleto luksuznih čokolad Lindt, vključno s pralinami, čokoladnimi tablicami in bonbonierami. Lindtovi mojstri čokolade skrbno ustvarjajo najboljše in najbolj elegantne čokoladne mojstrovine že več kot 175 let. Njihove najbolj prepoznavne kreacije so med drugim Lindor praline z mehko, topljivo sredico, skrbno pripravljena mešanica kakava v Lindt Excellence temnih čokoladnih tablicah in ikonični božični Lindt medvedek. V trgovini je na voljo tudi Lindor pick & mix, kjer si iz bogate ponudbe številnih okusov sami izberete svoje najljubše kroglice.

»V imenu Mercatorja in Maxi gourmet marketa, ki je sinonim za kulinarične užitke že 52 let, izrekam dobrodošlico najširši ponudbi Lindtovih izdelkov, za katere sem prepričan, da jih naši kupci odlično poznajo. Ne dvomim pa, da bodo kupci tudi v prihodnje vedno znova našli razlog za razvajanje brbončic in obiskali našo skupno trgovino,« je poudaril Samo Gorjup, direktor področja maloprodaje v Mercatorju.

Foto: MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O.

Lindt – vrhunska čokolada že skoraj 175 let

Čokolade Lindt so po vsem svetu znane po svojem neprimerljivem, edinstvenem okusu in nežni, topljivi teksturi. Ustvarjanje tako vrhunske čokolade je umetnost, ki zahteva strokovno znanje, dolgoletne izkušnje in predanost kakovosti. Začetki podjetja Lindt & Sprüngli segajo v leto 1845, ko so Lindtovi mojstri čokolade razvili in izpopolnili svoje edinstvene skrivne recepte, pri čemer jih je vodila strast do ustvarjalne odličnosti. Postopek izdelave Lindt čokoladnih mojstrovin se prične s skrbnim izborom najboljših surovin in sestavin najvišje kakovosti. Lindt & Sprüngli je tako eden izmed redkih proizvajalcev čokolade, ki skrbno nadzoruje vsak korak proizvodnega procesa "od zrna do tablice".

