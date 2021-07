V Mariboru je že četrto leto zapovrstjo zaživel koruzni labirint, ki ga je doslej raziskovalo že več kot deset tisoč radovednežev. Zaradi velikega zanimanja so zato ob štajerskem labirintu, ki je velik štiri hektarje, zasnovali še drugi večji labirint na pet hektarjev velikem koruznem polju pri Mengšu. Ta zanimiv način preživljanja prostega časa je sicer zelo priljubljen predvsem v ZDA in Nemčiji, slovenski izvedbi labirinta pa so snovalci nadeli naziv največji tematski park v tem delu Evrope.

Zaradi kolobarjenja je labirint vsako leto postavljen na drugem koruznem polju v okolici Maribora, tokrat pod pekrsko gorco, kjer je med koruzo speljanih za več kot štiri kilometre poti.

"V labirintu so različne poti, ene so slepe ulice, ene pa vodijo v različne smeri, torej izberete, v katero smer bi radi šli in potem te vodijo do različnih točk," je za Planet razložila Špela Fajfar iz Društva za preživljanje prostega časa v naravi Labirint.

Labirint v podobi krave

Labirint v Mariboru. Foto: Planet TV Mariborski labirint ima trenutno podobo krave, ki so jo natančno izrisali mariborski študentje gradbeništva in geodezije.

"Pri nas v Mariboru je 17 točk, tri točke so pa nekje skrite ob poti, torej niso označene. To je letošnji labirint, tukaj se mi nahajamo, kjer je edini vhod in izhod iz labirinta, in potem so označene takole točke," pojasnjuje Fajfarjeva.

Iskanje prave poti traja nekaj več kot uro

Iskanje zarisanih in skritih točk običajno traja okoli uro in pol. S pravilnimi odgovori in geslom lahko sodelujete tudi v nagradni igri.

Upravljalci koruznega labirinta so za vsak slučaj pripravljeni tudi pomagati, če komu vendarle ne bi uspelo najti poti iz koruze.

"Zaenkrat še ni bilo tega, so si pomagali med seboj in poiskali točke ali pa vprašali mimoidočega," pravi Fajfarjeva.

Koruzni labirint bo odprt, dokler ne bo treba požeti koruze. Poleg dnevnih bodo v prihodnje organizirali tudi nočne obiske, ki naj bi jih popestrile tudi skrite našemljene maske.