V sredo malo po 21. uri je izbruhnil požar v lesnem podjetju v Ločah v občini Slovenske Konjice. Po prvih podatkih je ogenj v celoti uničil ostrešje objekta in dva silosa za skladiščenje žagovine, kriminalisti in policisti celjske policijske uprave pa bodo ogled kraja požara nadaljevali danes.

Na upravi za zaščito in reševanje so pojasnili, da je požar izbruhnil ob 21.20 na Cesti v Železnik v Ločah, kjer je zagorelo v silosu za predelavo lesa. Kraj dogodka so zavarovali gasilci prostovoljnih društev Slovenske Konjice in Loče, ki so najprej omejili, nato pa tudi pogasili požar ter preventivno pregledali okolico. Kolikšno gmotno škodo je povzročil požar, za zdaj še ni znano, piše STA.