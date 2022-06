V Izoli iščejo dva moška, ki sta okradla žensko in ji grozila s pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okolici Izole iščejo dva moška, ki sta ženski premetala stanovanje ter pobrala nekaj gotovine in zlatnino.

S koprske policijske uprave so sporočili, da jih je okoli 10. ure poklicala ženska iz Izole in prosila za pomoč. V stanovanje na Tomšičevi ulici sta po njenih besedah vdrla dva moška in ji zagrozila s pištolo.

Zatem sta premetala stanovanje ter pobrala nekaj gotovine in zlatnino.

Oba sta visoka približno 180 cm

Prvi je bil oblečen v modro majico s kapuco in je govoril italijansko, drugi pa v črno majico s kapuco in je govoril slovensko. Oba sta imela dolge črne hlače in črne superge. visoka pa sta približno 180 cm.

Policisti so v okolici postavili blokadne točke in preverjajo širšo okolico. Povezali so se tudi s sosednjimi varnostnimi organi.

Vse, ki bi ju kje opazili ali imeli koristne informacije, prosijo, da to nemudoma sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.