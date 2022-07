Umrl pisatelj Andrej Morovič

Morovič je objavljal v domačih in tujih literarnih revijah, sodeloval na literarnih branjih in pri številnih drugih umetniških projektih doma in v tujini. Prvenec, kratko Priložnost na ulici, je napisal v Avstraliji in leta 1985 izdal v samozaložbi s podporo Kulturne skupnosti Koper. Sledila so dela Prosti tek, Bomba la petrolia, Padalci, Potapljači, Tekavec, Vladarka in druga. Foto: STA