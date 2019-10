"Tudi če se ne čutite sposobne pomagati, ustavite vozilo, pokličite 112" #video

Po besedah Tine Urankar, medicinske sestre na oddelku nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale, časa nesreče v Mengšu sploh niso mogli določiti. Nanjo je naletel policist v civilu.

"Kar nas je najbolj presenetilo, je to, da so se mimoidoči poškodovanke, ki je ležala kar sredi cestišča, izogibali. Nihče ni niti poklical ali ustavil. Šele gospod, ki nas je poklical, je zavaroval kraj nesreče in poklical ustrezne službe," je povedala za oddajo Planet 18.

Voznika so policisti kasneje izsledili v okolici Kamnika.

Pobeg postaja vse pogostejša praksa

Policija letno zabeleži okrog dva tisoč primerov, ko nekdo nesrečo zapusti in skuša skriti identiteto. Všteti so tudi primeri, ko vam na parkirišču nekdo odrgne avto. Pobegov s kraja s hujšimi posledicami, za katere je zagrožena zaporna kazen, je okoli 30.

Kot razlaga Boštjan Smolej iz Sektorja za promet na Generalni policijski upravi, je kazenska globa ob zapustitvi poškodovanca v prometni nesreči 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Ob lažji poškodbi je predpisana kazen do enega leta, za hujše telesne poškodbe ali smrten izid pa od 3 do 5 let.

Pri tem pa Urankarjeva opozarja na še hujše posledice pobega – izgubljene minute za morebitne ranjene. "Tudi če se ne čutite sposobne pomagati strokovno ali laično, ustavite vozilo, pokličite 112 in poskrbite za to, da ponesrečenec dobi strokovno pomoč."

Smolej pristavlja, da je to dolžnost udeležencev v prometu.