Tovšakova bo kmalu uradno na prostosti #video

Tovšakova je bila v zaporu od maja leta 2013, ko so jo priprli zaradi zadeve Čista lopata. Že pred tem je imela dovoljenje za izhode ob koncu tedna. Skupno je bila obsojena na osem leta zapora, v njem pa je preživela nekaj več kot šest let. Na prostost naj bi zakorakala v petek.

Zagovornik Tovšakove Dušan Tanko je za STA povedal, da je vložil predlog za pogojni odpust Tovšakove iz zapora, saj je prestala več kot polovico zaporne kazni. "Komisija za pogojni izpust ministrstva za pravosodje je po dolgem in temeljitem premisleku ter zbranih podatkih na koncu odločila, da ni več razlogov za prestajanje zaporne kazni. Konec tedna bo potekel rok za njen izpust, sicer pa je Tovšakova trenutno doma," je še dejal Tanko. Po njegovih besedah je plačala tudi vse finančne obveznosti, ki jih je naložilo sodišče.

V zadevi Čista lopata sta bila ob Tovšakovi vpletena še Ivan Zidar in Dušan Črnigoj, nekdanja vodilna v podjetjih SCT in Primorje. Očitali so jim nepravilnosti in podkupovanja na javnem razpisu za izgradnjo kontrolnega stolpa na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Aretirali so jih 12. februarja leta 2008, sodba pa je postala pravnomočna 21. marca leta 2013.

Tovšakova je bila obtožena v različnih primerih. Pri gradnji letališkega stolpa zaradi dajanja daril, v zadevi Rimske terme in Betnava zaradi goljufije z evropskimi sredstvi, pri gradnji Termoelektrarne Šoštanj pa zaradi dajanja nedovoljenih daril pri iskanju delavcev. Ob tem je oškodovala tudi upnike Vegrada.

Bila je desna roka Lojzeta Peterleta

Foto: STA Hilda Tovšak se je v svoji karieri najprej preizkusila v politiki, nato pa v gospodarstvu.

Tovšakova je rojena 26. oktobra 1950 v Mislinji, po izobrazbi pa je pravnica. Po osamosvojitvi Slovenije je bila med drugim vodja kadrovske službe na slovenskem zunanjem ministrstvu, pozneje pa se je kot članica stranke Slovenski krščanski demokrati (SKD) začela ukvarjati s politiko.

Bila je vodja koroškega regionalnega odbora stranke SKD, nato pa najprej v letu 1995 v. d. glavne tajnice stranke, ko je na tem mestu nadomeščala Vido Čadonič Špelič, in pozneje do združitve SKD in Slovenske ljudske stranke v letu 2000 glavna tajnica SKD ter s tem tudi desna roka takratnega predsednika stranke Lojzeta Peterleta. Tudi po združitvi je veljala za vplivno članico združene stranke.

Na čelu Vegrada slabo desetletje

Glavna direktorica Vegrada je postala 1. marca 2001, ko se je upokojil direktor Muharem Bolič, velenjsko gradbeno podjetje pa je takrat skupaj s sedmimi hčerinskimi podjetji zaposlovalo 1.200 delavcev in bilo prisotno na domačem in več tujih trgih. Sledila so bolj ali manj uspešna leta za gradbeništvo, Tovšakovo so mediji opisovali kot gradbeno baronico, saj je sodelovala pri več večjih gradbenih projektih, med največjimi slovenskimi gradbenimi podjetji pa je bila edina ženska direktorica.

Tovšakova je Vegrad vodila slabo desetletje. S položaja je odstopila in s tem vodenje takrat že plačilno nesposobne družbe formalno predala 30. avgusta 2010, potem ko je zaradi večmesečnih javno odmevnih finančnih in drugih težav podjetja izgubila zaupanje (so)delavcev in tudi drugih lastnikov, med drugim tudi države prek takratne Posebne družbe za podjetniško svetovanje, sama Tovšakova pa je bila sicer prek družbe pooblaščenke Vegrad naložbe med največjimi lastniki Vegrada. Stečaj tega se je začel 6. oktobra 2010, v tistem obdobju se je nato Tovšakova tudi upokojila.