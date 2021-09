To je znak, da vas je obsedel hudič #video

Človek hrepeni po sreči in uresničitvi, tisti, ki mu sreče ne privošči, pa je hudobni duh. Zalomilo naj bi se, če imamo tetovaže ali pirsinge, saj naj bi preko njih samemu satanu dovolili vstopiti v naše telo, pravi župnik in eksorcist Janez Kavčič.

Na podlagi izkušenj, ko ljudje prihajajo po njegovo pomoč, opaža, da so tetovaže in pirsingi nesprejemljivi predvsem za kristjane, saj je s svetim krstom njihovo telo posvečeno, je sveto in ga kot takega nimajo pravice onečastiti. Kavčič svetuje, da prvo, kar lahko naredimo, če ne želimo, da nas obsede sam satan, prosimo za pomoč duhovnika, da nas blagoslovi, če to ne bo dovolj, pa bo prej ali slej nujen obred izganjanja hudiča.

"Ko sem recimo po tetovaži poškropil z blagoslovljeno vodo, so mi že tri osebe rekle, da jih je zapeklo," pove Kavčič. Ob tem poudarja, da s svojimi izjavami ne želi nikogar prizadeti ne nikomur vzbujati slabe vesti, in dodaja, da je edina obramba pred satanom izpolnjevanje božje volje, to pa je izpolnjevanje desetih božjih zapovedi.