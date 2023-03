Teš 6 od sobote zaustavljen

V času zaustavitve šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj so opravili še druga redna vzdrževalna dela in odpravili manjše ugotovljene pomanjkljivosti na drugih sistemih.

Foto: Ana Kovač

Kot so danes za STA povedali v Tešu, je bilo treba šesti blok ustaviti, saj se je stanje po ugotovljeni netesnosti začelo slabšati. Tovrstne netesnosti se pri takšnih objektih sicer po njihovih pojasnilih pojavljajo, lahko jih je tudi zaznati, težje pa jih je napovedati. Za tovrstna vzdrževalna dela ima Teš na voljo usposobljen kader, tako da so lahko napako odpravili sami in večjih stroškov popravila ni pričakovati.

V času zaustavitve bloka so opravili še druga redna vzdrževalna dela in odpravili manjše ugotovljene pomanjkljivosti na drugih sistemih. Med zaustavitvijo bloka nemoteno oskrbo z električno in toplotno energijo v skladu s potrebami elektroenergetskega sistema Slovenije in toplotne oskrbe Šaleške doline zagotavlja blok 5, ki je bil sinhroniziran z omrežjem v petek.

Kot je danes na novinarski konferenci vrha slovenske energetike v Ljubljani povedal prvi mož Holdinga Slovenske elektrarne, katerega del je Teš, Tomaž Štokelj, bodo šestico v sistem predvidoma spet priklopili danes, petica pa bo šla nazaj v mirovanje. V roku treh let bo medtem po Štokljevih napovedih treba doreči nadaljnjo vlogo petega bloka v slovenskem elektroenergetskem sistemu, sicer bo sledila njegova zaustavitev.

Do začasnih zaustavitev Teša 6 sicer prihaja večkrat. Aprila lani je bil blok zaustavljen zaradi izvede rednih vzdrževalnih del, oktobra pa zaradi varčevanja s premogom za zimske mesece.