Svojci pogrešajo 54-letnega Velenjčana

"Vozi se z osebnim avtomobilom znamke Opel Vivaro bele barve in nizozemskih registrskih tablic VF-661-X. Visok je okoli 185 centimetrov, ima kratke črno-sive lase in rjave oči. Oblečen je v črne kavbojke, črno majico ter črno jakno, obut pa v črne športne copate z belim podplatom in belim napisom G7," so navedli policisti.

Vse, ki bi ga opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00, na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.