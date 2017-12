Svetlobne rakete so v resnici pravi ognjemet strupov #video

Svetlobne rakete so v resnici pravi ognjemet strupov

Ste vedeli, da so praznične svetlobne rakete in tudi otroške iskrice v resnici pravi ognjemet strupov? Večina jih je izdelana na Kitajskem, kjer je zakonodaja o uporabi težkih kovin zelo ohlapna. Kovinski prah prodre v možgane in krvni obtok ter povzroča številne bolezni. V Sloveniji imamo zaradi onesnaženega zraka tudi leto dni krajšo pričakovano življenjsko dobo.

[video: 67102 / ]

Novinarka: Petra Vehovar/Video: Planet TV

Za London je znano, da ima enega od najlepših novoletnih ognjemetov na svetu. Traja približno 12 minut, v našem glavnem mestu pol manj časa, a Maja Remškar z Instituta Jožef Štefan opozarja, da je že pet minut preveč. "Med eksplozijo teh raket se dogaja oksidacija kovin, ki so v teh pirotehničnih sredstvih, in se tvorijo izjemno majhni delci, z velikostjo pod desetinko mikrometra," je povedala.

Majhni delci prodrejo globoko v pljuča in telo

Ozračje je med ognjemetom videti megleno zaradi nanodelcev, ki vsebujejo veliko težkih, močno reaktivnih kovin in zaradi svoje majhnosti lahko prodrejo globoko v pljuča in telo. "V delcih je veliko barija, veliko stroncija, kalcija, svinca, bakra. In veliko teh elementov zelo škodljivo vpliva na človeško telo," je dejala Remškarjeva.

Če bo dež ali sneg, bo onesnaženje manjše

Po podatkih Agencije za okolje januarja 2015 naj bi bila količina bakra štirikrat presežena, količina stroncija, ki je znan po tem, da povzroča pljučno embolijo in vensko trombozo, kar 70-krat, in količina barija 15-krat. "Če potem pade dež, če imamo srečo, da pade celo sneg, je to zelo koristno za občane Ljubljane, ker bo zrak čez nekaj ur znova čist," je dodala sogovornica. Na podlagi analiz ni mogoče ugotoviti, da bi enkratni silvestrski ognjemet povzročil več dni trajajoče onesnaženje zraka, pa so dejali na ljubljanski občini.

"Pirotehnika ni nič v primerjavi s Teš 6"

"Razglabljanje o škodljivosti ognjemetov je popolnoma sprto z vsako logiko. To je tako malo v primerjavi z vsemi preostalimi dejavnostmi, ki se jih mi gremo," je dejal Aleš Ham iz podjetja Hamex, ki prodaja pirotehnične izdelke. "Termoelektrarna Šoštanj, za 10 minut jo zaustavimo, pa imamo pokrito onesnaževanje s pirotehniko," je dodal Ham.