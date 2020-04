Šumi bo danes nastopil mandat predsednika KPK

Robert Šumi bo danes nastopil šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V predstavitvi pred imenovanjem je Šumi poudaril, da želi s svojim znanjem in izkušnjami izboljšati ugled komisije v javni sferi. Poudaril je moč preventive in ozaveščanja ljudi o korupciji. Na položaju vodje KPK bo nasledil Borisa Štefaneca.

Predsednik Borut Pahor je ukaz o imenovanju Šumija za predsednika protikorupcijske komisije podpisal po pogovoru z izbirno komisijo, preučitvi njenega poročila, opravljenih razgovorih s kandidati in po javni predstavitvi Šumija kot kandidata za to funkcijo, piše STA.

Izbran med štirimi kandidati

Predsednik republike je Šumija izbral med štirimi kandidati, ki jih je kot primerne ocenila izbirna komisija. Kot so po imenovanju pojasnili v Pahorjevem uradu, Šumi s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom in izkazanim poznavanjem poslanstva KPK izpolnjuje visoke strokovne kriterije za uspešno opravljanje te funkcije.

45-letni Šumi je do imenovanja za predsednika KPK vodil center za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji, bil je tudi docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Med letoma 2008 in 2010 je vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov, od leta 2011 je predsednik odbora za integriteto in etiko v policiji, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije.

Zdajšnjemu predsedniku KPK Borisu Štefanecu je mandat potekel marca. Štefanec je sicer tudi sam znova kandidiral za predsednika KPK, a ga izbirna komisija ni uvrstila na seznam primernih kandidatov, še navaja STA.