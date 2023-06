Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka Konkretno pod vodstvom Počivalška in Kovšce na lanskih parlamentarnih volitvah ni prišla v DZ.

Stranka Konkretno pod vodstvom Počivalška in Kovšce na lanskih parlamentarnih volitvah ni prišla v DZ. Foto: Bojan Puhek

Dosedanji predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek in podpredsednik Alojz Kovšca sta okoli leto dni po volitvah, na katerih se stranka ni uvrstila v državni zbor, podala odstopni izjavi. Na izrednem kongresu zunajparlamentarne stranke je bil za novega predsednika izbran član sveta stranke Janez Demšar, so v Konkretno zapisali na Twitterju.

Janez Demšar je za Delo povedal, da sta Zdravko Počivalšek in Alojz Kovšca na odstop in prevzem odgovornosti za to, da stranka v okviru predvolilnega gibanja Povežimo Slovenijo ni dosegla želenega rezultata, čakala, ker sta želela najti človeka, ki bi stranko prevzel.

Za glasove volivcev se bo stranka po Demšarjevih napovedih znova potegovala na naslednjih volitvah, ni pa še znano, ali bodo nastopili samostojno ali na skupni listi z več drugimi strankami in gibanji.