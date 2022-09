Sto dni vlade: niso še povsem organizirani. Opozicija: delajo prepočasi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijski partnerji so po 100 dneh dela vlade zadovoljni z opravljenim delom, napovedujejo, da bodo tudi prihodnje delali s "polno paro". Koalicija, ki sodeč po anketah v politično jesen stopa z visoko javnomnenjsko podporo, je po njihovi oceni trdna in deluje usklajeno.

Koalicijski partnerji so po 100 dneh dela vlade zadovoljni z opravljenim delom, napovedujejo, da bodo tudi prihodnje delali s "polno paro". Koalicija, ki sodeč po anketah v politično jesen stopa z visoko javnomnenjsko podporo, je po njihovi oceni trdna in deluje usklajeno. Foto: Vlada RS/Facebook

Vlada Roberta Goloba, ki je v DZ zaprisegla 1. junija, danes obeležuje svoj stoti dan. Koalicijski partnerji, ki so morali takoj zagristi v izzive draginje in covida-19, so zadovoljni z do sedaj opravljenim delom. Ocenjujejo, da je koalicija trdna in deluje usklajeno. Opozicija medtem vladi ob izzivih draginje očita predvsem prepočasno odzivanje. Svoje dosežke bo ministrska ekipa obeležila z novinarsko konferenco, na kateri bo predstavila svoje dosedanje dosežke. Ob 11. uri jo bomo na siol.net spremljali v živo.

Vlada pod vodstvom premierja Goloba, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, se sicer še ni mogla organizirati povsem po zastavljenih načrtih, saj bo zakon o vladi, kot kaže, del referendumske presoje.

Ukrepi proti draginji, priprave na nov morebitni val epidemije

Prvo delovno poletje je sicer ministrska ekipa namenila zlasti pripravam na izzive na področju draginje. Vlada je med drugim delno regulirala cene pogonskih goriv, znižala davek na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje, od septembra so za eno leto omejene cene elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev.

Na področju zdravstva se je vlada z interventnim zakonom najprej lotila stabilizacije zdravstvenega sistema in krajšanja dolgih čakalnih vrst. Ob tem se pripravlja tudi na zajezitev morebitnih novih izbruhov epidemije covid-19.

Koalicijski partnerji so po 100 dneh dela vlade zadovoljni z opravljenim delom, napovedujejo, da bodo tudi prihodnje delali s "polno paro". Koalicija, ki sodeč po anketah v politično jesen stopa z visoko javnomnenjsko podporo, je po njihovi oceni trdna in deluje usklajeno.

Opozicija: Delajo prepočasi

V opozicijskih SDS in NSi medtem ocenjujejo, da vlada ni upravičila visokih pričakovanj in opozarjajo, da bi se morala v boju z draginjo odzivati hitreje in bolj učinkovito.