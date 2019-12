Staršem so rekli, da je otrok umrl, v resnici pa so ga prodali v tujino #video

Slovenijo je danes pretreslo grozljivo razkritje trgovine z novorojenčki, ki se je v jugoslovanskih porodnišnicah dogajala pred več kot 30 leti. Preprodajalci so dojenčke kradli tudi iz slovenskih porodnišnic. Staršem so rekli, da so njihovi otroci mrtvi, v resnici pa so jih prodali v tujino. V kriminalni združbi so sodelovali tako centri za socialno delo kot bolnišnice. Tako je na območju Jugoslavije neznano kam izginilo od šest tisoč do deset tisoč otrok. Leta 1983 so zdravniki prodali otroka, rojenega v koprski porodnišnici. Mati in ukradeni sin se bosta ta božič videla prvič po kar 36 letih.

Aktivista Marka Ivića je pred pol leta poklical 36-letni Zoran Djukić, ki je bil rojen v Kopru. Ker je bil po videzu drugačen kot njegovi starši, ki so se kmalu po njegovem rojstvu preselili nazaj v Srbijo, je sumil, da je posvojen. Edina sled je bila zapestnica iz stare koprske porodnišnice.

Prvič bo pravo mamo srečal za božič

"Takrat sem na njegovi zapestnici opazil, da je napisano ime Saša. Ne Zoran, temveč Saša. Na zapestnici sta napisana tudi številka in ime bolnišnice," je povedal Ivić. Z nekaj brskanja in veliko sreče je prišel do kartona iz leta 1983, na katerem je bilo ime matere. Ko jo je pred nekaj dnevi poklical na Hrvaško, kjer zdaj stanuje, in ji sporočil, da je njen sin živ, ni mogla verjeti.

"Slišala sta se in 25., na božič, se bosta srečala. Prej ne moreta, saj on nima potnega lista. Mislim, da ga bo dobil šele okoli 21., " je dejal Ivić. Dolgih 36 let je mama živela v prepričanju, da je njen sin umrl.

Medtem ko iz koprske policije sporočajo, da jih o kraji otroka nihče še ni obvestil, pa ljubljanski kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, ki ga usmerja specializirano okrožno državno tožilstvo.

Slovenca v Prištini kupila deklico

Iz beograjskega društva, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih dojenčkov, so jih namreč obvestili o 33-letnici, ki sta jo posvojitelja iz Ljubljane kupila v prištinski porodnišnici. "Konec avgusta 1986 je družina prišla v Prištino. Starši so šli naravnost v porodnišnico, kjer so bili pravzaprav le slabih pet minut. Le toliko, kolikor je bilo potrebno, da so otroka, zavitega kar v bolniško odejo, odnesli iz bolnišnice," je dejala Milena Janković iz Društva pogrešanih dojenčkov Beograd.

Zgodba v ozadju, tako v Kopru kot v Prištini, je bila vedno enaka. Posvojiteljem so dejali, da gre za otroka 16-letnega dekleta, ki se mu je mati odrekla, materam pa, da je otrok zaradi zapletov umrl. "V tem konkretnem primeru so dojenčka brez dokumentov odpeljali v Slovenijo, v Ljubljano, kjer so naredili lažne dokumente, na katerih je pisalo, da se je ta deklica rodila v Ljubljani, ne v Prištini," je povedala Jankovićeva. Kdo je njena mati, menda še ni znano, je pojasnila predsednica društva, saj so v tistem obdobju tri ženske rodile domnevno mrtve otroke. In takšne zgodbe se še vedno dogajajo, je opozorila.

"Zdravnik je povedal, da sprejema tako denar kot tudi darila. Ravno prejšnja stranka mu je podarila avtomobil. Pred ordinacijo pa je bil parkiran avtomobil, vreden 50 tisoč evrov," je dodala.