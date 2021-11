"Spreminjamo smeti v zaklade": Kempinski Palace Portorož je del programa Clean the world

Oglasno sporočilo

Trajnostni. Zeleni. Družbeno odgovorni. Krepitev svoje zavezanosti k izboljšanju vplivov na okolje in podpori družbenih pobud je eden izmed ključnih ciljev Hotelov Kempinski. Iz tega razloga se je prvi hotel v državi, hotel Kempinski Palace Portorož , pridružil programu Clean the world in s ponosom predstavlja prve rezultate.

Program Clean the World, ki deluje pod motom Turning trash into treasure (Spreminjamo smeti v zaklade), se skozi recikliranje ustekleničenih dodatkov v sobah, kot so milo in šamponi, zavzema za zaščito okolja, ohranjanje naravnih virov in skozi ponovno uporabo za pomoč skupnostim v stiski.

Postopek spreminjanja smeti v zaklade

Nemoten postopek se začne v notranji organizaciji hotelskega dela, pri katerem hotelske sobarice rabljeno milo in druge pripomočke iz sob ne vržejo v smeti, temveč jih razvrščajo v posebne reciklažne zaboje Clean the World. Ko so ti zaboji napolnjeni, jih odpremijo v enega izmed skladišč podjetja Clean the world, ki stekleničke popelje skozi poseben postopek, s katerim odstranijo in filtrirajo vse odpadke. Dobljeni izdelek nato zmešajo z laboratorijsko sanitarno raztopino in stisnejo v nova mila. Na novo izdelana mila potem zapakirajo in pošljejo enemu izmed številnih distribucijskih partnerjev po vsem svetu. Od tam naprej pa gredo neposredno v roke tistim, ki so najbolj ranljivi in ​​jih najbolj potrebujejo.

Med partnerje projekta spadajo Agencija ZN za begunce, Children International, Global Medic, World Vision in Rdeči križ, če naštejemo le nekatere.

Čeprav je bil hotel velik del prejšnjega leta zaprt, so imeli zbrani produkti še zmeraj močan vpliv tako na okolje kakor na pomoč ranljivim. Zbrali so 236 kilogramov plastike, 282 kilogramov odpadkov in 46 kilogramov mila, kar je pomenilo zmanjšanje ogljičnega odtisa za 62 kilogramov CO2e.

Mila in drugih uporabljenih stekleničk še naprej ne odlagajo v smeti, temveč jih pridno zbirajo in že pripravljajo na naslednjo pošiljko, ki bo spet pomagala najranljivejšim in pomagala pri varovanju okolja.

O Clean the World: Clean the World je socialno usmerjeno podjetje, posvečeno WASH (voda, sanitarije in higiena) in trajnosti. Upravlja centre in pisarne za recikliranje mila v Orlandu, Montrealu, Las Vegasu, Hongkongu, na Nizozemskem, v Washingtonu in Punta Cani ter vodi Globalno higiensko revolucijo za distribucijo recikliranega mila in higienskih izdelkov iz več kot osem tisoč hotelov, letovišč in križark. Fundacija Clean the World zagotavlja program WASH (voda, sanitarije in higiena) v korist svetovnim skupnostim z visoko stopnjo umrljivosti med mladostniki zaradi akutne okužbe dihal (pljučnica) in bolezni driske (kolere), ki sta dve najpogostejši bolezni po umrljivosti otrok, mlajših od petih let. Od leta 2009 se je fundacija dotaknila več kot deset milijonov posameznikov in razdelila 56 milijonov kosov mila in pet milijonov higienskih kompletov v 127 državah.

Za več informacij o tem, kako lahko sodelujete v svetovno znanem programu recikliranja Clean the World, obiščite https://cleantheworld.org/get-involved/hotel-recycling-program/.

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ, D. O. O.