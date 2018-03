Sodišče ugodilo predlogu za predajo Prnjata Hrvaški

Postopek predaje Hrvaški na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo vodi Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je za Prnjata odredilo pripor in tudi že zavrnilo pritožbo na odreditev pripora. Zagovornik je napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Prnjat, ki so ga 8. marca prijeli v Ljubljani v okviru mednarodne operacije Nana, se po navedbah zagovornika ne strinja s predajo Hrvaški. Kot je pojasnil pred dnevi, Prnjat meni, "da zaradi stigme, ki se ga drži kot obsojenca podobnega kaznivega dejanja, kot se mu očita zdaj, in zaradi medijske gonje zoper njega na Hrvaškem, tam ne bo deležen objektivne obravnave v postopku".

Fabiani meni, da so podani tudi zakonski zadržki, da se Prnjata v tem postopku ne preda Hrvaški, pač pa da je lahko obravnavan tudi pred slovenskimi sodišči.

Postopek predaje drugi državi na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo ureja zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, v teh zadevah pa je treba odločati še posebej hitro, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, jo preiskovalni sodnik takoj zasliši o mogočih razlogih za zavrnitev predaje. Sklep o dovolitvi ali zavrnitvi predaje izda zunajobravnavni senat okrožnega sodišča na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika. Če je zoper sklep senata vložena pritožba, mora senat višjega sodišča o pritožbi odločiti v treh dneh.

Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, kot je v primeru Prnjata, je treba pravnomočno odločiti o predaji v 60 dneh po prijetju ali prvem zaslišanju zahtevane osebe. Po pravnomočnosti sklepa o predaji preiskovalni sodnik brez odlašanja odredi predajo zahtevane osebe. Predaja mora biti izvršena brez odlašanja, najkasneje po desetih dneh po pravnomočnosti sklepa o predaji, so še navedli na sodišču.

Hrvaška policija je 8. marca objavila, da so v okviru mednarodne operacije Nana na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili sto kilogramov kokaina.

Med prijetimi je tudi 47-letni Prnjat, star znanec hrvaške policije iz leta 2007, ko so policisti razbili podobno mednarodno skupino tihotapcev heroina in kokaina.