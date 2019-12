Sneg pobelil Slovenijo, na cestah za zdaj brez posebnosti #animacija

Po včerajšnjem rahlem sneženju lahko danes pričakujemo obilnejšo pošiljko snega. Padavinska celica bo zajela vso državo. Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo zapadlo do 15 centimetrov snega. Padavine bodo dopoldne najprej zajele zahodni del države in se nato postopoma širile proti vzhodu. Ker je za danes napovedano obilnejše sneženje, lahko vozniki pričakujete upočasnjen promet in daljši potovalni čas. Vožnjo prilagodite danim razmeram.

V severovzhodnem delu Slovenije bo do večera povečini suho. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, zvečer pa večinoma snežilo. Dopoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4 stopinje Celzija, na Goriškem in ob morju od 6 do 10 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Ponoči bo oblačno s sneženjem, ki bo do jutra ponehalo

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo do jutra ponehala. Zjutraj se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

Sobota bo precej jasna, po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju od 8 do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo predvsem v severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. V višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije bo pihal jugozahodni veter. Topleje bo, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Prva snežna pošiljka ni prinesla večjih težav

Včeraj nas je prvič v tej sezoni razveselil sneg. Čeprav ga je ponekod zapadlo do 5 centimetrov, pa ta ni povzročal večjih težav v prometu in okolici. Ponekod po državi je pričelo snežiti že popoldne, padalo pa je vse do sredine noči. Kljub temu na slovenskih cestah ni večjih posebnosti. Te so ponekod po državi poledenele, zato vozite previdno s primerno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na vozišču, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Zaradi napovedanega sneženja pa lahko vozniki proti popoldnevu pričakujete nevšečnosti v prometu, kot je upočasnjen promet in daljši potovalni čas. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme.