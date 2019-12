Pozor: sneg danes na jugu, jutri pa že po vsej državi #foto

Današnja snežna pošiljka bo s seboj prinesla tudi občutno nižje temperature. Čez dan se bodo te gibale od -2 do 2, na Goriškem in ob morju bomo namerili okoli 7 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

Že ponoči bodo padavine ponehale

Čeprav bodo v noči na petek padavine prehodno povsod ponehale, se bodo že jutri dopoldne ponovno vrnile in najprej zajele Primorsko, nato pa se postopno razširile nad vso državo. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti pa bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, zvečer pa večinoma snežilo.

Jutri dopoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri, ob morju jugo, zvečer pa severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju bosta okoli 2 stopinji Celzije. Živo srebro se bo čez dan gibalo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju bo od 6 do 10 stopinj Celzija.

Konec tedna bo večinoma deževen

V soboto bo deloma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V nedeljo bo v severnih in vzhodnih krajih še nekaj sončnih obdobij, drugod pa bo pretežno oblačno. Na zahodu je popoldne mogoč rahel dež.