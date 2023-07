Slovenijo zajel vročinski val, a kmalu bo sledil preobrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo je zajel že tretji vročinski val letošnjega poletja. Najbolj vroče bo na jugovzhodu Slovenije, kjer se bo živo srebro dvignilo tudi do 37 stopinj Celzija. Zaradi hladne fronte, ki se približuje s severozahoda, se znova obeta tudi pestro nevihtno dogajanje. Vročina bo po napovedih meteorologov agencije za okolje (Arso) vztrajala do sredine tedna.

Danes bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer so predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji mogoče nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastanejo nevihte. pic.twitter.com/3hwXOprte0 — ARSO vreme (@meteoSI) July 17, 2023

Arso je zaradi vročine za večji del Slovenije, razen za severozahod, izdal oranžno opozorilo.

Foto: Arso/meteo.si

Vročina bo v drugi polovici tedna popustila

V torek bo večinoma sončno in vroče, popoldne ali zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila.

Vročinski val bo vztrajal v prvi polovici tedna, medtem ko bodo temperature v drugi polovici za nekaj stopinj nižje.