Otrok padel skozi okno stanovanjske hiše

V naselju Zgornje Bitnje v Občini Kranj je danes zjutraj skozi okno stanovanjske hiše padel otrok. Glede na do sedaj zbrana obvestila je otrok sam padel skozi odprto okno, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nesreča se je zgodila okoli 8.20 zjutraj, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS. Reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Kranj so otroka oskrbeli.

Aktiviran je bil helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik, ki ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

"Policisti so danes obravnavali nastanek poškodb pri mlajši osebi, ki je, glede na do sedaj zbrana obvestila, sama padla skozi odprto okno stanovanjskega objekta. Zbiranje obvestil se nadaljuje, z ugotovitvami bo seznanjeno pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Kranj.