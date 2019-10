"September je bil najbolj normalen mesec letos"

Danes bo oblačnost od zahoda naraščala. Krajevne plohe, tudi plohe in nevihte, bodo do večera zajele vso Slovenijo. Ob prehodu hladne fronte so krajevno možni močnejši nalivi s sunki vetra. Sprva bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo, popoldne pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

"Zrak, ki bo prišel v noči iz srede na četrtek, bo občutno hladnejši od tistega, ki ga imamo sedaj. V višinskih predelih se bo ohladilo za približno 10 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo najverjetneje spustila do tam nekje dva tisoč metrov, pojasnjuje klimatolog Gregor Vertačnik.

Foto: Planet TV

Jutri občutna ohladitev

Noč na četrtek bo oblačna in deževna, bodo pa padavine do jutra povečini ponehale. Še naprej bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature se bodo jutri gibale od 5 do 10 stopinj, v Gornjesavski dolini bo okoli 3 stopinje, na Primorskem bomo namerili okoli 12 stopinj Celzija.

Dopoldne bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo pričelo od severozahoda jasniti. Dopoldne bo še naprej vetrovno, popoldne bo veter oslabel. Živo srebro se bo čez dan povzdignilo do največ 16 stopinj, na Primorskem do okoli 18 stopinj Celzija.

Kot še razlaga Vertačnik, nagel spust temperatur v tako kratkem času za oktober ni neznačilen. "Te dni smo bili na območju toplih jugozahodnih vetrov, ki so s seboj prinašali precej topel zrak iznad Sredozemlja. Ker pa bomo v noči na četrtek pod vplivom dotoka hladnejše zračne mase iznad severa, bomo spust temperatur občutili še toliko bolj. Je pa treba poudariti, da na temperature razlike vpliva tudi dnevni čas - namreč, kadar imamo deževno vreme, se že od jutra ozračje ne segreje prav dosti."

Foto: Getty Images

"Zato tekom meseca oktobra ne kaže, da bi se lahko kaj hitro vrnili na temperature, ki smo jih bili deležni v zadnjih dveh dneh, ko so temperature krepko presegle 20 stopinj Celzija," je dejal klimatolog.

S četrtkovim prihodom hladne fronte bo nad nami precej suh in hladnejši zrak, zato se bomo v petek zbudili v hladno in ponekod megleno jutro. Kot ocenjuje Vertačnik, bomo v petek deležni najhladnejšega jutra v tem tednu. Čez dan se bo otoplilo, po večini države bo sončno. V noči na soboto bo prehodno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno delno zjasnilo, navaja Arso.

Kakšen bo oktober v primerjavi s septembrom?

S četrtkom bomo prav zares zakorakali v muhasto jesensko vreme, ki nam je bilo, vsaj do zdaj, izjemno prizanesljivo. Visoke temperature so nas razveseljevale skozi ves september in kot pravi sogovornik, je bila v Ljubljani prejšnji mesec povprečna temperatura za eno stopinjo višja od dolgoletnega povprečja. Kljub višji temperaturi pa ni presegel lanskega, ki je bil še za sedem desetink toplejši.

Foto: Siol.net

Če pa ga primerjamo s tistim rekordnim septembrom iz leta 2011, pa so bile temperature za 2,7 stopinje Celzija nižje. Čeprav je bilo ozračje toplejše od dolgoletnega povprečja, je bil prejšnji mesec zmeren in ni bistveno odstopal od večine v zadnjih desetih letih.

Tudi padavinsko je bil september povsem normalen. V povprečju je napadalo okoli 145 litrov na kvadratni meter, kar je v okviru dolgoletne meje, ki znaša 147 litrov na kvadratni meter. Kaj pa v prihodnje? Se lahko bojimo poplav, ki so najbolj značilne prav za oktober in november?

"Žal podatkov za tako daleč vnaprej nimamo. Možnosti poplav seveda ne izključujemo, a glede na to, da namočenost tal ni tako močna, je strah trenutno odveč," zaključuje klimatolog Vertačnik.