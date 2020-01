Rektor novogoriške univerze vinjen povzročil prometno nesrečo

Tožilstvo je rektorju Danilu Zavratniku očitalo nevarno vožnjo v cestnem prometu, potem ko je 12. junija 2018 na cesti med Ajdovščino in Vipavo z avtomobilom zapeljal na nasprotni pas in trčil v tovornjak, od koder ga je odbilo v obcestni jarek. Pri tem se je lažje poškodoval, izvedenka z ljubljanskega inštituta za sodno medicino pa je ugotovila, da je imel v času nesreče v organizmu 1,51 promila alkohola, poročajo Primorske novice.

Zavratnik se okoliščin nesreče ne spomni

Zavrtanik je pred preiskovalnim sodnikom dogodek obžaloval, okoliščin nesreče pa se ne spomni. "Škodo, ki je v nesreči nastala, sem že poravnal, za nematerialno škodo pa se globoko opravičujem," je v torek na sodišču po poročanju Primorskih novic dejal 66-letni Zavrtanik.

Ajdovsko okrajno sodišče je rektorja spoznalo za krivega, da je z nevarno vožnjo povzročil nevarnost za življenje madžarskega voznika, ki v nesreči sicer ni bil poškodovan. "Neposredna nevarnost je že, če voznik vozi pod vplivom alkohola, saj nevarnost ne zahteva poškodb," je po pisanju Primorskih novic sklenil sodnik.

Le zadnji izmed številnih podobnih primerov

Zavrtanik ni prvi med Slovenci na izpostavljenih položajih, ki so jih ujeli, ko so za volan sedli opiti. Zadnji odmeven primer je bil lanskega novembra, ko so direktorju koprskega stanovanjskega sklada Goranu Maleniću odvzeli vozniško dovoljenje, pozneje pa so ga koprski občinski svetniki, sicer tudi zaradi nekaterih drugih nepravilnosti, tudi razrešili s funkcije, piše STA.

Lani je napihal tudi župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, leta 2018 se je to zgodilo tudi postojnskemu županu Igorju Marentiču, leta 2016 pa so preveč alkohola v krvi namerili tudi tedanjemu županu Kranja Boštjanu Trilarju. V preteklosti so opite za volanom odkrili tudi nekatere druge funkcionarje, med njimi poslance, ministra in veleposlanico, še navaja STA.