Razkrivamo izbrane produkte, znamke in trgovine leta 2024!

Slovenski kupci in uporabniki so izbrali! Predstavljamo vam zmagovalce nagrad IZBRAN PRODUKT LETA 2024, IZBRANA ZNAMKA ZAUPANJA LETA 2024 in IZBRANA TRGOVINA LETA 2024, ki so jih s svojim mnenjem izbrali izključno slovenski kupci in uporabniki. To prestižno nagrado prejmejo le najboljši izdelki, storitve, znamke in trgovine, ki so osvojili srca in prepričali slovenske potrošnike s svojo izjemno kakovostjo, inovativnostjo in zaupanjem.

Letošnji izbor je še posebej pomemben, saj so poleg produktov slovenski kupci prvič izbirali tudi med znamkami in trgovinami za prestižni nagradi IZBRANA ZNAMKA ZAUPANJA LETA 2024 in IZBRANA TRGOVINA LETA 2024 v posamičnih kategorijah. Nagrada je dokaz uspešnosti in inovativnosti ter vodilo kupcem za najboljši izbor.

Transparentnost in neodvisnost sta ključni vrednoti nagrad, ki so del največje mednarodne raziskave inovativnih produktov in se izvaja v več kot 45 državah sveta. Raziskava poteka neodvisno s strani zunanje raziskovalne agencije NielsenIQ, po najvišjih mednarodnih standardih in povsem neodvisno ter transparentno. Izvaja se med slovenskimi uporabniki in kupci posamičnih kategorij. Vsi nagrajeni izdelki so izključno izbor uporabnikov in njihovih mnenj o izdelkih, storitvah, znamkah in trgovinah. V vsaki kategoriji je lahko samo en zmagovalec ali pa ga sploh ni. Letos so vsi zmagovalci pod sloganom MOJE MNENJE, MOJA ODLOČITEV, MOJ DOM, ki odraža izbiro kupcev in tako odličen in zaupanja vreden nakupni nasvet ali priporočilo vsem ostalim uporabnikom.

Slavnostna podelitev nagrad zmagovalcem

Gala slavnostna podelitev IZBRANIH PRODUKTOV LETA 2024 se je odvila v prestižnem ljubljanskem hotelu GRAND PLAZA HOTEL & CONGRESS CENTER, v četrtek 29. 2. Na dogodku so bili obeleženi dosežki zmagovalcev, ki so jim bile vročene nagrade. Prireditev je vodila Bernarda Žarn. Za humorne in glasbene vložke je skrbel Tilen Artač z gosti. Z živo glasbo je dogodek popestril Josip Brass bend. Posebej izpostavljena sta bila častna gosta prireditve: DDr. Matjaž Mulej, doktor ekonomskih znanosti (s področja teorije sistemov) in doktor menedžmentskih znanosti (s področja inovacijskega menedžmenta), zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij ter Philippe Gelder, predsednik in glavni izvršni direktor Product of the Year Worldwide.

O raziskavi in pečatu

Izbran produkt leta predstavlja univerzalen in verodostojen pečat potrošniškega glasu in izbire ter prepoznavnosti, pri katerem so kupci edini pravi 'strokovnjaki’, kar zadeva množične maloprodajne izdelke in storitve. Obsežno, strokovno in neodvisno raziskavo mnenja kupcev v posamičnih kategorijah, opravi mednarodno priznano in neodvisno raziskovalno podjetje NielsenIQ. Rezultati reprezentativnega vzorca slovenskih kupcev določijo Izbrane produkte leta. Misija pečata Izbran produkt leta je pomagati proizvajalcem pri rasti in prepoznavnosti, obenem pa jim uresničiti vizijo, da svoje inovativne izdelke kar se da uspešno približajo in predstavijo kupcem. Letošnjo edicijo predstavlja pečat novi različici in sicer za znamke zaupanja in trgovine. Obe z enako metodologijo prilagojeno pridobljenem zaupanju potrošnikov v znamke oziroma trgovine.

Izbor temelji na transparentni in nacionalno reprezentativni raziskavi mnenja uporabnikov posamične kategorije. Kupec je v samem središču metodologije in edini odločevalec. Potrošniški pristop izvajalca in organizatorja upošteva razvoj kupcev in pristopa do uporabnikov ter je sestavni del vrednot ponujenega ekosistema potrošniškega certificiranja.

Raziskava se opravi enkrat letno v decembru in januarju po kriterijih, ki so relevanti za izdelke in storitve široke potrošnje, za znamke ali za trgovine. Inovativnost je eden glavnih kriterijev poleg atraktivnosti ter nakupne namere kupcev oziroma priporočila.

