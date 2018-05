Ptica, ki ji v Sloveniji grozi izumrtje #video

Smrdokavra je ena od ptic, ki jo zelo redko vidimo v naravi. Med drugim domuje tudi v Pomurju, a je število teh ptic iz leta v leto nižje. "Na Goričkem imamo še okoli 40 do 50 parov, saj je smrdokavra na Goričkem v zadnjih dvajsetih letih doživela velik upad. Nekoč smo imeli 200 parov, zdaj jih imamo le še 50," nam je povedala Mojca Podletnik iz Krajinskega parka Goričko.

Domačini ji zaradi njenega oglašanja pravijo kar upkaš. "Ime upkač oziroma upkaš na Goričkem izvira iz značilnega oglašanja, in sicer se oglaša tako: up up up, up up up ... In od tod ime," je razložila naša sogovornica.

Gre za ptico, ki ima učinkovito obrambo pred plenilci, kot sta lisica ali kuna. Obrambni mehanizem te vrste je to, da imajo valeče samice, torej samo samice, ki gnezdijo, in mladiči sposobnost, da iz trtične žleze, to je posebna žleza pod repkom, izločajo zelo smrdljiv izcedek, ki odžene plenilce.

Kljub temu pa je smrdokavra lahko zelo zaupljiva. "Do ljudi, na katere je navajena, na primer domačinov, pri katerih gnezdi v kakšnem sadovnjaku, do teh ljudi je zelo zaupljiva in se jim tudi zelo približa, lahko med delom na njivi ali vrtovih," je dejala Podletnikova.

Če jo imate na vrtu, vas bo rešila nezaželenih škodljivcev

Prehranjuje se skoraj izključno z bramorji. Če jo imate na domačem vrtu, vas bo zagotovo rešila teh nezaželenih škodljivcev. Toda to ni njena edina odlika. Gre za vrsto, ki je takšen ekološki inženir, ki ga je zelo lepo opazovati, je pa tudi redek.

Kot pravi Podletnikova, vsako leto nameščajo gnezdilnice, katerih velikost in vhodna odprtina sta namenjeni prav njim, vsako leto imajo več parov, gnezdečih v njih.