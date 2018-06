Priznanja za hrabrost šla v roke 29 policistom, vojakom in občanom

Na policijski akademiji v Tacnu je bila danes podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost tistim posameznikom v policiji in zunaj njenih vrst, ki so se lani izkazali s svojimi dejanji. Policist Blaž Svetlin z Bleda je po prejemu priznanja pojasnil, da se zaradi nagrade ne počuti, kot da bi storil nekaj izjemnega, saj je to del službe.

"Kot ekipa v letalskem reševanju včasih storimo veliko bolj drzne stvari, a zadeva ostane neopažena, ker je to v kaki osamljeni steni. Tu pa so bili zraven mediji. Ne počutim se, da bi storil nekaj izjemnega, to je v očeh drugih, meni se zdi to vračunano tveganje," je pojasnil blejski policist Blaž Svetlin, ki je s kolegom Rokom Brajičem danes prejel medaljo policije za požrtvovalnost in hrabrost, ker sta aprila iz gorečega in močno zadimljenega bloka na Bledu pomagala evakuirati okoli 30 ljudi, med njimi sta rešila in oskrbela tudi nepokretno starejšo stanovalko.

Največ nagrad prejeli policisti

Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost je prejelo prejelo 20 policistov in policistk, dva vojaka ter sedem občanov. Občan Robert Pongrac iz Zavrča je julija lani skočil v deročo reko, da bi rešil utapljajočega se moškega.

Policisti policijske postaje Ljubljana Center Željko Cvijanovič, Uroš Perko, Gregor Ravnjak in Željko Šiljeg so septembra lani v ljubljanskem Tivoliju pomagali hudo poškodovanemu moškemu, ki ga je povozil vlak. Občan Komna Damijan Kočevar je oktobra zapeljal za vlomilcem, ta mu je ukradel avto, in pomagal policiji, da ga je hitreje izsledila.

Bežigrajska policista Blaž Dijak in David Mihelič sta oktobra lani duševno bolnemu in zelo agresivnemu moškemu preprečila skok iz 4. nadstropja bloka. "Ko sva prišla v stanovanje, sva videla, da je fant že na drugi strani ograje. Ko naju je videl, ga je to samo še spodbudilo in se je v tistem trenutku tudi vrgel dol.

Ujela sva ga v zraku in ga držala, dokler ni prišla na pomoč še ena patrulja. Bilo je zelo stresno, sploh potem, ko je vse mimo, ko se umiriš in pride vse za tabo," sta pojasnila Dijak in Mihelič.

Trije občani Hrastnika oziroma Trbovelj, Sergej Izgoršek, Gorazd Šajtegel in Aleš Zupanc, so novembra lani ustavili nevarnega psa, ki je sredi Hrastnika napadel in pogrizel starejšega moškega. Policist Matjaž Vidervol je novembra pomagal obnemoglemu moškemu in ga odpeljal na urgenco.

Tudi skok v naraslo reko ni bil težava za rešitev življenja

Poleg tega je medaljo policije prejel tudi črnomaljski policist Janez Sodja, ker je decembra lani pomagal pri reševanju oskrbovancev iz doma za starejše občane, kjer je izbruhnil požar. Kamniški policistki Barbara Oblak in Mirjam Vidovič ter prostovoljna gasilca Aljaž Romšak in Dušan Mali, ta je tudi policist, so priznanje prejeli, ker so januarja iz narasle Kamniške Bistrice rešili dekle.

"Že med vožnjo na kraj dogodka sva se dogovorili, da bova, če bo treba, šli tudi v vodo," sta pojasnili policistki, ki sta opisali napeto akcijo, ko so s pomočjo plezalnih vrvi in gasilske lestve žensko rešili iz narasle in ledeno mrzle reke.

Metliški policist Andrej Šega je januarja letos preživeti starejši ženski, ki je krvavela zaradi ureznin, kočevska policista Branko Lavrič in Irena Novak sta januarja uspešno oživljala žensko, lendavski policist Tomaž Kosi ter vojaka Danilo Car in Nejc Gumzej pa so februarja uspešno ukrotili požar v stanovanjski hiši. Pri požaru sta uspešno posredovala tudi ljubljanska policista Simon Hercog in Davorin Šnajder.

Velički: Čut je v človeku ali pa ga ni

Ljubljanski policist Mihael Berlic je marca, v svojem prostem času in v civilu, obvladal oboroženega roparja banke, Slovenjgradčan Gordan Petronijevič pa je iz potoka rešil utapljajočega se otroka.

Prvi mož policije Simon Velički je danes poudaril, da so vsi posamezniki, ki so danes prejeli priznanja, ravnali etično in nesebično. Številna pozitivna, človekoljubna dejanja policistov pogosto ostanejo spregledana, ker so v ospredju pozornosti predvsem represivni ukrepi policije.

"Nihče te ne more pripraviti, da se vnaprej žrtvuješ za nekoga drugega. Šola hrabrosti ne obstaja, čut za to, da kar je prav, v človeku je ali pa ga ni. Vi ta čut imate," je prejemnike priznanj nagovoril Velički.