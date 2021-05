Pripravite dežnike: pred nami plohe in nevihte

Spremenljivo vreme s plohami in nevihtami bo vse do konca tedna.

Čaka nas oblačna in deževna sreda, s posameznimi plohami in tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. In spet bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Tudi v petek in soboto se bo nadaljevalo spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami.