Petek bo oblačen, proti večeru padavine po vsej državi

Danes bo oblačno. Padavine se bodo čez dan od severa krepile in popoldne razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 15 do 20 stopinj Celzija.

Ob morju bo večji del dneva pihal jugo, v notranjosti pa bo popoldne zapihal severovzhodni veter. Nastajale bodo tudi nevihte, ponekod lahko zagrmi, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Ponoči bo dež povsod ponehal in zjasnilo se bo. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V soboto čez dan bo sončno in suho. Po svežem jutru se bo ogrelo vse tja od 14 do 20 stopinj Celzija.

Prihaja več sonca

V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Ponekod se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter.